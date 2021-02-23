Минское "Динамо" вышло в плей-офф Кубка Гагарина

Хоккейное минское "Динамо" гарантировало себе участие в плей-офф Кубка Гагарина. Все решилось накануне из-за закрутки в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Финский "Йокерит" в домашнем матче регулярного чемпионата разгромил "Витязь" из Подольска - 5:1. Таким образом московский клуб остается на 9-й строчке Запада, и при любых раскладах эта команда не сможет достать бело-синих в таблице.



Для минчан это будет пятое участие в розыгрыше Кубка Гагарина. Крэйг Вудкрофт стал вторым тренером в истории "Динамо", который дважды пробивался с хоккеистами в нокаут-раунд. Кстати, сегодня на "Минск-Арене" "зубры" завершат регулярку поединком против хабаровского "Амура". Начало в 19:30. Прямая трансляция на "Беларусь 5".



