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Минское "Динамо" занимает второе место в чемпионате КХЛ по средней посещаемости матчей

Минское "Динамо" занимает второе место в чемпионате КХЛ по средней посещаемости матчей

Как сообщили в пресс-службе клуба, команда Крэйга Вудкрофта (главного тренера клуба Континентальной хоккейной лиги "Динамо") шестая по данному показателю в Европе.


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