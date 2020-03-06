Минское "Динамо" занимает второе место в чемпионате КХЛ по средней посещаемости матчей

Как сообщили в пресс-службе клуба, команда Крэйга Вудкрофта (главного тренера клуба Континентальной хоккейной лиги "Динамо") шестая по данному показателю в Европе.





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