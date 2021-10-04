Минское "Динамо" заняло 6-е место в Западной конференции КХЛ

Третья кряду победа минского "Динамо" и шестое место в Западной конференции Континентальной хоккейной лиги. "Зубры" накануне обыграли хоккейный клуб "Сочи" - 7:3. Горбунов, Алистров, Бенгтссон, дважды Кемпе и дважды Варфоломеев забрасывали в составе "Динамо". На выезде у белорусской команды еще три матча - поочередно "Ак Барс", "Нефтехимик" и "Торпедо".