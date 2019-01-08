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Минское "Динамо" завершает домашнюю серию матчем против "Слована"

Сумеет ли минское "Динамо" победить одного из аутсайдеров чемпионата КХЛ. Сегодня "зубры" завершают трехматчевую домашнюю серию поединком против "Слована" из Братиславы. На данный момент бело-синие занимают 10-е место Западной конференции, в активе 30 баллов. Отставание от восьмерки плей-офф - 14 пунктов. Минчанам осталось провести в регулярном сезоне 17 матчей. "Слован" имеет на три очка меньше чем у "Динамо" и замыкает дюжину. Прямая трансляция на "Беларусь 5" сегодня в 19:30.

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