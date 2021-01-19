Минское "Динамо" завершает очередную выездную серию в регулярном розыгрыше КХЛ поединком против "Сочи"

Минское "Динамо" завершает очередную выездную серию в регулярном розыгрыше КХЛ. В Сочи "зубры" сыграют против местной команды. Сейчас "бело-синие" - на 6-й строчке Западной конференции. В активе 53 балла. Соперник на 10-м месте с 31 набранным очком. Прямая трансляция встречи - на телеканале "Беларусь 5" в 19:30.