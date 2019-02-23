3.39 RUB
3.38 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Минское "Динамо" завершает сезон в КХЛ победой над "Йокеритом" - 5:3
Выездной победой над четвертой командой Запада - "Йокеритом" - завершает сезон в КХЛ минское "Динамо" - 5:3. В Финляндии за "зубров" отличились Патрик Уиркош, Куинтон Хауден, Теему Пулккинен. Дубль оформил капитан Алексей Терещенко. К слову, за "джокеров" точным броском отметился форвард с белорусским паспортом Джефф Платт. "Динамо" завершает сезон на 11-м месте Западной конференции.
Президент
Все
Лукашенко: Сельскохозяйственная отрасль входит в число наиболее эффективных в белорусской экономике
"Вы моя гордость" - Лукашенко наградил передовиков АПК Могилевской области
Лукашенко: Желающие развязать войну в Беларуси боятся нашего единства
Лукашенко отметил, что благодаря трудовому единству у белорусов есть независимость
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все