Минское "Динамо" завершает сезон в КХЛ победой над "Йокеритом" - 5:3

Выездной победой над четвертой командой Запада - "Йокеритом" - завершает сезон в КХЛ минское "Динамо" - 5:3. В Финляндии за "зубров" отличились Патрик Уиркош, Куинтон Хауден, Теему Пулккинен. Дубль оформил капитан Алексей Терещенко. К слову, за "джокеров" точным броском отметился форвард с белорусским паспортом Джефф Платт. "Динамо" завершает сезон на 11-м месте Западной конференции.

