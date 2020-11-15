Минское "Динамо" завершает выездную серию матчем с "Барысом"

Еще одна встреча в прямом эфире на "Беларусь 5": минское "Динамо" сегодня гостит в Нур-Султане, где в 14:00 начнет очередной матч регулярного чемпионата КХЛ против "Барыса". Этим поединком "зубры" завершат свою выездную серию. После победы в Хабаровске "Динамо" вернулось в топ-4 Западной конференции. Наши соперники же - на грани вылета из зоны плэй-офф на Востоке. "Барыс" занимает 7 позицию. "Зубры" и "барсы" провели 24 очные встречи. В десяти из них победа оставалась за минчанами. Кстати, последняя случилась уже в нынешнем сезоне - в начале сентября в овертайме на "Минск-Арене".