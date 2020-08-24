Минувшая ночь в Париже стала кошмаром. Всему виной - футбол

Поврежденный общественный транспорт и разбитые витрины, сожженный автомобиль, массовые беспорядки, и, более того - разграбленный ювелирный магазин: минувшая ночь в Париже стала кошмаром для местных жителей и гостей французской столицы. Всему виной - футбол. В финале Лиги чемпионов в Лиссабоне "Пари Сен-Жермен" проиграл "Баварии". Недовольные фанаты гнев решили выместить не только на муниципальном имуществе Парижа, но и на частных владениях. Усмирить толпу удалось только благодаря спецподразделениям французской полиции. О футболе и далеко не только - Станислав Липский.





Финал Лиги чемпионов - 2020 Париж запомнит надолго

Огонь файеров на Елисейских полях, погромы витрин и сотни разъяренных фанатов - картинка, кажется, из постапокалиптического фильма, но, увы, нет! Финал Лиги чемпионов - 2020 Париж запомнит надолго.Местный "Пари Сен-Жермен" в решающем поединке проиграл "Баварии" 0:1. Игра проходила без зрителей в Португалии, поэтому болельщики парижан за ходом матча следили в столице Франции на больших экранах возле всемирно известного стадиона "Парк Де Пренс".По иронии судьбы победу немецкому клубу принес француз Кингсли Коман. 1:0 "Бавария" сильнее!Такой итог, мягко говоря, расстроил фанатов ПСЖ.

. Вот, к примеру, ювелирный магазин "Бурма" - толпа фанатов разбила витрины, не обошлось без грабежа, посмотрите, как этот же магазин выглядел на утро.

Чтобы усмирить толпу, полиция применяла дубинки и слезоточивый газ против хулиганов, которые в свою очередь отвечали применением пиротехники, также вход пускали и камни, и бутылки. Основные столкновения прошли возле Триумфальной арки. Как следствие, спецподразделения местной полиции задержали более 140 человек, 49 из них подростки: 404 были оштрафованы за отсутствие защитных масок, поскольку без них на Елисейских полях из пандемии COVID-19 находиться запрещено.

"Бавария" - лучший клуб Европы по итогам сезона 2019/2020

Запомнят этот розыгрыш Лиги чемпионов и благодаря потрясающему достижению "Баварии" - мюнхенцы выиграли все 11 матчей турнира. Самый долгий розыгрыш в истории соревнований подарил планете вторую команду, которая завоевала так называемый требл: Бавария выиграла и чемпионат страны, и Кубок Германии, и Лигу чемпионов - подобного добивалась только "Барселона".

Ханс-Дитер Флик, главный тренер ФК "Бавария" (Мюнхен):

"Мы сыграли очень здорово, хотя многие удивлялись, как же "Бавария" намерена обороняться против соперника с такой выдающейся линией нападения. Думаю, в этом плане мы потрудились на славу, отношение к делу было соответствующим. Мы доставили сопернику множество проблем. Просто потрясающе трудились в обороне, вплоть до самого конца. Было невероятно наблюдать, какой рывок к мячу на 92-й минуте совершил Левандовский. Командная игра была сегодня на самой высоте".