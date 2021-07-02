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Мирончик-Иванова - на подиуме Бриллиантовой лиги
Прыгунья в длину Анастасия Мирончик-Иванова заняла 3 место на этапе Бриллиантовой лиги в Осло. Белоруска в лучшей из попыток улетела на 6 м 58 см. Этого не хватило для олимпийского норматива, но в Токио Мирончик-Иванова отбирается по рейтингу. В метании копья выступала и белоруска Татьяна Холодович. К сожалению, она в число призеров не попала, заняв 5 место в итоговом протоколе.
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