Мировой фристайл - в центре Беларуси!

Лучшие лыжные акробаты в эти выходные собрались в Раубичах, чтобы побороться за медали этапа Кубка мира. Пандемия коронавируса так или иначе наложила свой отпечаток на все спортивные соревнования. Из-за COVID аналогичный старт был отменен в Китае, кроме того, в Казахстан из Поднебесной был перенесен чемпионат мира по фристайлу и сноуборду.



Белорусы пошли на беспрецедентные меры по обеспечению безопасности команд в условиях коронавируса. Именно по этой причине фристайлистам пришлось выступать без зрителей на трибунах. Но лыжно-акробатическое шоу все же удалось на славу. Спортивное творчество, экстремальное искусство... Одним словом, эпитеты для этого вида спорта можно долго и много подбирать. Но все-таки лучше один раз увидеть - и если не вживую, то в нашем атмосферном репортаже. Рассказывает Елена Горельчик.





Фристайл мирового класса

Финляндия, Россия, Беларусь, после - США (туда поедут далеко не все сильнейшие лыжные акробаты мира), наконец, Казахстан как заключительная точка на карте маршрута в нынешнем, таком неоднозначном сезоне. Накануне стало известно: именно в Алматы пройдет и перенесенный из-за пандемии коронавируса из Китая чемпионат мира. Изначально элита мирового фристайла должна была заглянуть в Раубичи в середине февраля, после корректировки международного календаря по просьбе FIS белорусский этап перенесли на конец января, и не прогадали.

По страницам истории

Мировой фристайл в Раубичах, скажем так, уже получил постоянную прописку. Первый этап Кубка мира здесь прошел в 2011-м, в 2021-м лыжные акробаты разыграли медали в восьмой раз. И это, не считая Кубков Европы, соревнований преимущественно для молодых лыжных акробатов. Организаторы справляются с любыми трудностями, начиная от сюрпризов, которые преподносит погода, готовить склон научились даже, когда на термометре почти плюс. Теперь вот коронавирус. Строгие меры безопасности для всех без исключения.

Андреа Ринальди, директор соревнований Международной федерации лыжного спорта:

"Мы следуем инструкциям Международной федерации лыжного спорта. Согласно им, есть 3 зоны: зеленая, желтая и красная. Мы находимся в зоне, где люди могут взаимодействовать. Тут могут работать медиа и другой персонал. Также есть зона для спортсменов, зона для тренеров. Мы соблюдаем все инструкции, а местные организаторы прекрасно работают и делают все, чтобы обеспечить безопасность людей. В Раубичах проделана серьезная работа и при подготовке покрытия и трамлинов".







Полная изоляция до результатов тестирования

Мини-экскурсия по гостинице, куда на этой неделе посторонним вход воспрещен. В роли экскурсовода и оператора по совместительству - белорусский фристайлист Павел Дик. Сразу по прилету все лыжные акробаты и тренеры прошли тестирование на коронавирус. До его результатов - полная изоляция. Касается всех участников этапа Кубка мира. Строгие правила коснулись всех подобных стартов.

Здоровье - превыше всего

Жесткие рамки и для журналистов - аккредитация только при наличии отрицательного теста на COVID-19. Само собой разумеющееся - масочный режим. Соревнования - без зрителей на трибунах ради безопасности всех без исключения. Здоровье - превыше всего. Тщательная подготовка и соблюдение пусть и строгих, но необходимых правил. Сегодня это главный критерий для проведения этапа Кубка мира.

Этап в Раубичах получился статусным и ярким - белорусский старт привлек внимание всей элиты мирового фристайла. Тех, кто сегодня на ведущих ролях. За исключением китайцев - эта сборная и вовсе пропускает текущий сезон. Финальные состязания в свете прожекторов - сочная картинка из Беларуси для любителей лыжной акробатики всего мира. По ту строну экрана в числе зрителей - родные и близкие. Им самый горячий привет.

Макар Митрофанов - четвертое место

Вот этот 17-летний парень уже стал ньюсмейкером сезона. В прошлом году Макар Митрофанов дебютировал в Кубке мира, в этом проводит полноценный сезон. С легкостью влетает в суперфиналы и на равных борется с гораздо более опытными фристайлистами, раз за разом обновляя личные достижения. Его сильная черта - это стабильность. Вот и в Раубичах, дойдя до решающей стадии, выполнил свою самую сложную программу. Четвертое место - как показатель потенциала и перспектив.

Алла Цупер - пятая позиция

Совсем немного не хватило до пьедестала Анне Гуськовой - олимпийская чемпионка Пхенчхана четвертая. Едва не справилась со сложной программой Алла Цупер - ее пятая позиция говорит о многом: после почти годичного перерыва, связанного с восстановлением, титулованная фристайлистка не позволит списывать себя со счетов. И уже точно Раубичи навсегда отпечатаются в спортивной биографии россиянина Максима Бурова. Белорусский склон принес ему пятую победу в одном сезоне подряд. Такого в истории мирового фристайла еще не было.

В Раубичах царил спорт на грани искусства

На смену этапу Кубка мира -международный турнир по синхронным прыжкам. Когда-то белорусы предложили, весь мир подхватил. Сальто - два винта, с оглядкой друг на друга. Правда, не видеть, а чувствовать. В воскресенье в Раубичах царил спорт на грани искусства.

Когда команда - как один механизм. У белорусов действовать в тандеме получилось лучше всех. Золото досталось нашим Аннам - Гуськовой и Деруго, им под стать Павел Дик и Стас Гладченко. Молодой Андрей Кузьмин не подкачал в дуэте с опытным Максимом Густиком.

Белорусская команда пропускает следующий этап Кубка мира в Дир-Вэлли. Наши ребята выступят дома на этапах Кубка Европы. Впрочем, с таким же решением согласились многие другие. Трудный и долгий перелет, последующая акклиматизация, не будем сбрасывать со счетов коронавирусные ограничения - впереди ведь мартовский чемпионат мира в Алматы.