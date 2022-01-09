Мировой спорт входит в 2022-й, год Голубого Водяного Тигра, с надеждами на свое оздоровление

Для тех, кто верит в гороскопы. Нынешний год Тигра поможет всем, кто будет стараться обрести финансовую независимость. Это благоприятное время для начала нового дела, освоения новых профессий. Так звезды говорят.

Что говорят звезды спорта, мы сейчас покажем. Пока следующий сюжет готовился к эфиру, его авторы заметили, что качества тигра, которыми наделяли в мифологии лучших из лучших, ярко вписываются в образ идеального спортсмена. Это храбрость, отвага, уверенность в своих силах, честность и многое другое.

Мировой спорт, который в 2021-м был частью разных игр (политических в том числе), входит в 2022-й, год Голубого Водяного Тигра, с надеждами на свое оздоровление. Андрей Козлов о спорте с характером тигра.

Быстрее, выше, тигрее

В Китае тигр всегда вызывал особые чувства. Именно в стране, где пройдет ближайшая Олимпиада, к этому животному относились с уважением, его чтили, лучших из лучших людей наделяли чертами характера тигра, а это смелость в сочетании с верностью, а также красота в синтезе с грациозностью.

Но когда нужно, тигр становится хищником. В сказках этой страны он неизменно стоит на защите добра. А те, кто родился в год Тигра, считаются храбрыми, сильными, но при этом упрямыми и отзывчивыми. Как любой спортсмен, стремящийся к наивысшему результату. Пекинская Олимпиада не зря станет уже 2-й в 21-м веке. Борьбу атлетов с подобным характером мы там наверняка увидим. Несмотря ни на что.

Чемпионат мира по волейболу состоится в 2022-м, и пусть нас там не будет, а как бы хотелось, турнир наверняка получится по высшему стандарту. И вот такой симпатичный тигр будет талисманом форума. И если еще вспоминать здесь волейбол, то в честь победы на чемпионате мира - 2006, эта девушка набила цветную пантеру на руке. Постепенно тату превратилось в целый татуированный рукав. Светлана Крючкова в России лишь в прошлом сезоне свою карьеру завершила. Но всегда выделялась характером тигрицы на площадке.













В Амурском крае Российской Федерации чтят тигра, как в Китае. Местный "Амур", клуб КХЛ, особый вид тигриного креатива.

Бывает и вот такой милый коллаб - тигренок бывал даже в раздевалке.

Нас с вами с "Флоридой" из НХЛ, они же - "пантеры", семейство кошачьих, до поры до времени связывало то, что за нее выступал уроженец Минска - великая русская ракета Павел Буре. А Влад Колячонок несколько лет тому назад был задрафтован "пантерами", и, кто знает, может, сыграет за этот клуб. Но в текущем сезоне команда нам стала как родная.

Арина Соболенко побывала на матче как почетный гость, получила огромную порцию внимания. Наверняка главная тигрица мирового спорта родом из Минска.

Да, это был потрясающий сезон для меня, лучший на данный момент, и я просто хочу продолжать учиться и совершенствоваться. И, надеюсь, этот сезон будет для меня намного лучше. Конечно, я хочу выиграть турнир Большого шлема и, конечно же, хочу закончить год номером один. Но я бы сказала, что эти цели есть у всех. Арина Соболенко, 2-я ракетка мира (Беларусь)