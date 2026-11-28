"МЛ Витебск" стал чемпионом Высшей лиги по футболу. Команда Хуана Диаса не оставила шансов "Белшине" и второй год подряд празднует успех на внутренней арене.

"МЛ Витебск" приехал в Бобруйск с единственной целью - победить и во второй раз подряд увести чемпионский кубок в Витебск. Но у "Белшины" были свои задачи. Команда продолжает вести борьбу за сохранение прописки высшей лиги.

На 27-й минуте забил Бассеку Диабате. "МЛ Витебск " был настроен серьезно и полностью доминировал на поле. "Белшина" лишь изредка добегала до чужих ворот.

Александр Володько, тренер ФК "Белшина" (Бобруйск):

"Наверное, помешала скованность, авторитет соперника. Можно о многом говорить. Определенные моменты, но надо признать, что класс команды на сегодняшний момент выше".

Во втором тайме Артем Концевой удвоил преимущество гостей на 65-й минуте. Уже потом главной задачей для команды Хуана Диаса было спокойно завершить матч в свою пользу. За пару минут до финального свистка игроки "МЛ Витебска" начали надевать чемпионские майки.

Хуан Диас, главный тренер ФК "МЛ Витебск":

"Футбол - это такая игра, где, пока мяч на поле, может случиться все, что угодно. Я очень счастлив".

Кульминация всего сезона - вручение чемпионского кубка "МЛ Витебску".

Виктор Фаустович, директор ФК "МЛ Витебск":

"Мы всем доказали, что мы команда не однодневка. Два года подряд стать чемпионом, впервые выйдя в Высшую лигу, - это достижение мирового уровня. Пускай никто не сомневается, у клуба большое будущее, и мы будем дальше стремиться и достигать более высоких результатов".

"МЛ Витебск" - чемпион Беларуси по футболу сезона 2026 года, на втором месте финишировало минское "Динамо", а бронзовые медали забрала "Ислочь". В стыковых матчах сыграет дзержинский "Арсенал", а в следующем сезоне Высшей Лиги не увидим борисовский БАТЭ и новополоцкий "Нафтан".