"МЛ Витебск" и минское "Динамо" сыграли вничью на чемпионате Беларуси по футболу

В белорусском футболе новое самое главное и принципиальное противостояние - "МЛ Витебск" против минского "Динамо". Оба клуба второй год подряд претендуют на самые высокие места, поэтому каждый матч проходит по непредсказуемому сценарию.

В матчах такого статуса часто все решает один эпизод. Да, в этой игре не было голов, но градус эмоций на поле их полностью компенсировал: было жарко, а свисток главного арбитра не всегда мог успокоить игроков.

Александр Шагойко, главный тренер ФК "Динамо-Минск":

"100 % рядовым этот матч не назову, даже из-за афиши. Но сказать, что я как-то отношусь по-другому, потому что "МЛ Витебск" - моя бывшая команда, - нет. Я отношусь в целом с большим уважением к болельщикам и команде, но для меня эта игра - за очки, за нее сдают столько же, сколько и за другой клуб".

Один из самых спорных моментов произошел в концовке встречи. Форвард хозяев Диабате упал в штрафной минчан.

Финальный свисток зафиксировал безголевую ничью. В турнирной таблице "Ислочь" - первая, "МЛ Витебск" - второй, минское "Динамо" замыкает тройку сильнейших. У обеих команд по 40 баллов.

Филипп Соколинский, главный тренер ФК "МЛ Витебск":

"Недоволен, что не выиграли игру, не забили гол. Поэтому, опять же, не только ребята, но и тренерские действия. Может быть, не смогли скорректировать игроков в тренировочном плане. Сейчас можно отговариваться, что угодно говорить. Мы сегодня не выиграли".

В следующем 22-м туре высшей лиги "МЛ Витебск" на выезде сыграет против "Днепра-Могилева", а столичный клуб на Национальном футбольном стадионе будет принимать "Динамо-Брест".