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"МЛ Витебск" примет "Торпедо-БелАЗ", а "Динамо-Минск" сыграет со "Славией" в ЧБ по футболу

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Сразу два перенесенных матча 16-го тура чемпионата Беларуси по футболу ждут 15 октября болельщиков.

Лидер турнирной таблицы - "МЛ Витебск" - готовится принять "Торпедо-БелАЗ". Поединок стартует на севере страны в 20:30.

А на Национальный футбольный стадион минское "Динамо" выйдет против "Славии". Столичные в случае успеха переместятся как минимум на второе место в турнирной таблице.

Прямую трансляцию встречи в 18:25 будет вести телеканал "Беларусь 5".

Разделы:

СпортФутбол

Теги:

Беларусь 5стадион Динамо

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