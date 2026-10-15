"МЛ Витебск" примет "Торпедо-БелАЗ", а "Динамо-Минск" сыграет со "Славией" в ЧБ по футболу

Сразу два перенесенных матча 16-го тура чемпионата Беларуси по футболу ждут 15 октября болельщиков.

Лидер турнирной таблицы - "МЛ Витебск" - готовится принять "Торпедо-БелАЗ". Поединок стартует на севере страны в 20:30.

А на Национальный футбольный стадион минское "Динамо" выйдет против "Славии". Столичные в случае успеха переместятся как минимум на второе место в турнирной таблице.

Прямую трансляцию встречи в 18:25 будет вести телеканал "Беларусь 5".