"МЛ Витебск" примет "Торпедо-БелАЗ", а "Динамо-Минск" сыграет со "Славией" в ЧБ по футболу
Сразу два перенесенных матча 16-го тура чемпионата Беларуси по футболу ждут 15 октября болельщиков.
Лидер турнирной таблицы - "МЛ Витебск" - готовится принять "Торпедо-БелАЗ". Поединок стартует на севере страны в 20:30.
А на Национальный футбольный стадион минское "Динамо" выйдет против "Славии". Столичные в случае успеха переместятся как минимум на второе место в турнирной таблице.
Прямую трансляцию встречи в 18:25 будет вести телеканал "Беларусь 5".