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"МЛ Витебск" сыграет с румынским клубом "Университатя" в квалификации Лиги чемпионов

Телеканал " Беларусь 5" покажет стартовый матч "МЛ Витебск" в квалификации Лиги чемпионов. В соперниках у белорусской команды румынский клуб "Университатя".

Команда из Крайовы только готовится к национальному чемпионату, в то время как белорусский турнир в самом разгаре. Однако букмекеры отдают предпочтение соперникам белорусов.

Оправдаются ли эти ставки, узнаем из прямой трансляции на "Беларусь 5", которая начнется в 19:55.

Разделы:

СпортФутбол

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футбол
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