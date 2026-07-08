"МЛ Витебск" сыграет с румынским клубом "Университатя" в квалификации Лиги чемпионов

Телеканал " Беларусь 5" покажет стартовый матч "МЛ Витебск" в квалификации Лиги чемпионов. В соперниках у белорусской команды румынский клуб "Университатя".

Команда из Крайовы только готовится к национальному чемпионату, в то время как белорусский турнир в самом разгаре. Однако букмекеры отдают предпочтение соперникам белорусов.

Оправдаются ли эти ставки, узнаем из прямой трансляции на "Беларусь 5", которая начнется в 19:55.