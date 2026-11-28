"МЛ Витебск" - двукратный чемпион Беларуси по футболу. Северяне забирают главный национальный трофей второй сезон кряду. Клуб Хуана Диаса гарантировал себе золотые награды, победив в заключительном туре в Бобруйске местную "Белшину". Таким образом на 1 балл букмекеры опередили минское "Динамо". Столичные сегодня были сильнее "Нафтана" в Новополоцке 2:1, у них серебро розыгрыша, бронзу впервые в своей истории примерит "Ислочь", поделившая очки с БАТЭ - 1:1.

Покидает Высшую лигу самый титулованный клуб страны - БАТЭ. Также на понижение отправляется "Нафтан". В стыковых матчах за сохранение прописки в элите сразится дзержинский "Арсенал" со "Слуцком". "Канониры" крупно уступили в выездном матче с "Витебском" - 1:4 и заняли 14 место, а "сахарники" финишировали третьими в Первой лиге.