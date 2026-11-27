Двукратный чемпион мира по греко-римской борьбе Кирилл Маскевич выбирает для повседневной жизни Борисов и не хочет переезжать в белорусскую столицу, несмотря на то что он стал более узнаваем после успеха на чемпионате мира в Астане. Для Кирилла было особенным событием привезти пояс лучшего на планете в родной борисовский зал.

Кирилл Маскевич, двукратный чемпион мира по греко-римской борьбе: "Я по сей день живу в Борисове. Я очень комфортно себя чувствую. Я вижу, насколько много здесь достойных, порядочных людей, которые живут спокойную жизнь, не пытаются любимыми путями пробраться наверх. У меня очень много друзей работают на обычной работе. Я вижу, как они относятся к жизни. Я думаю, что вообще цель любого человека - внутренне ощущать себя счастливым".

Ближе к концу 2026 года Национальный олимпийский комитет подведет итоги года. В номинации "Спортсмен года" представлен и Кирилл Маскевич.