Мнение бронзового призера II Европейских игр по гребле на байдарках и каноэ об организации Игр

В соревновательном марафоне в Заславле принимал участие и Себастьян Брендель -один из самых титулованных каноистов не только в немецкой команде. Трехкратный олимпийский чемпион и десятикратный чемпион мира, он неоднократно поднимался на высшую ступень пьедестала почета чемпионата Европы. Четыре года назад в Баку Брендель стал чемпионом I Европейских игр, а в Минске на II взял бронзу на той же дистанции в 1000 метров. Наши корреспонденты поинтересовались у спортсмена его мнением об организации Игр.