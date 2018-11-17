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Многодетная мать положила начало целого спортивного движения в Гомельской области
Многодетная мать основала в городе спортивные турниры и фестивали, главный ориентир которых - развитие семейного спорта. Только за первый месяц идею поддержали более сотни семей. Итогом стал всплеск желающих заниматься футболом, спортивные секции стали прирастать новыми воспитанниками, а ее когда-то местные спортфестивали сегодня собирают участников из разных концов региона. О том, как один человек положил начало целого спортивного движения в Гомельской области, - репортаж Анны Ковалевой.
В спортивном зале маленькой школы азарта не меньше, чем на "Борисов-Арене". Хотя на импровизированной траве не профессиональные спортсмены, а чьи-то мамы, папы, сыновья и дочери. Массовое движение семейного футбола зародилось в Калинковичах пару лет назад, сегодня в нем уже более ста семей.
Идея провести 2 года назад семейный фестиваль по футболу принадлежала Елене Отчик - учителю физкультуры местной школы. С тех пор прошли уже десятки соревнований. Позитивным эффектом стало не только развитие массового футбола в городе и районе, но и профориентация подростков. Родители в роли футболистов для своих детей стали главным примером. Итог - спортивные секции в городе приросли новыми юными спортсменами.
Большинство здесь с первого семейного спортфестиваля. Сейчас многочисленные проекты Елены поддерживает уже Белорусская федерация футбола. Они давно вышли за пределы одной школы. На соревнования, которые она организовывает, едут из всех уголков области.
И все же главный идейный вдохновитель и тренер она для своей семьи. Кстати, Елена - многодетная мать: у нее две дочери и сын. Все любители активного образа жизни. Любимые виды спорта в семье - футбол, гребля, гимнастика и биатлон. Доказательство - полная медальница общих побед. Хотя есть среди них и личные.
Среди самых ценных республиканских наград Елены вот этот звездный мяч "За особый вклад в развитие массового футбола".
И это, говорит женщина, не все. В планах организовать в городе большой спортивный клуб, конкурс на самую спортивную семью года и проводить благотворительные турниры в поддержку воспитанников детских домов. Все это признается, несложно, ведь дома есть большая группа поддержки.
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