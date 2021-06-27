Многодневная велогонка "Тур де Франс" омрачена массовой аварией

Засмотрелась на камеру. Французский многодневный гран-тур омрачен грандиозной аварией. Гонщики передвигались многочисленной группой и не заметили болельщицу, которая пересекла ограничительную черту. В результате инцидента пелотон врезался в фанатку. Столкновение произошло за 45 км до финиша. Лишь отдельным участникам заезда удалось избежать аварии - они передвигались по краю трассы.