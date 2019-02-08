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Мобильное приложение II Европейских игр презентовали в Парке высоких технологий

Сегодня в Парке высоких технологий презентовали официальное мобильное приложение ІІ Европейских игр. Это отечественная разработка компании-резидента Парка. Minsk 2019 работает на платформах Android и iOS и не уступает мобильной версии сайта Игр. А главная особенность - информация об Играх и инфраструктуре будет доступна даже в условиях отсутствия Интернета.

Разработчики отмечают, что Minsk 2019 - это не просто официальное приложение Игр, а путеводитель по главному спортивному событию грядущего лета c 3D-визуализацией спортивных объектов и чат-ботом для общения.

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