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Могилев готов принять II Игры стран СНГ

Регионы Беларуси - во всеоружии принимать II Игры стран СНГ. Для Могилева этот мультиспортивный форум - первый международного масштаба. Стрелять из лука будут прямо на футбольном поле центрального стадиона "Спартак". Тестовые соревнования уже прошли, но реставрация площадки в разгаре: обновили трибуны, а само поле скоро окантуют новые беговые дорожки. Изменит начинку и игровое поле спорткомплекса "Олимпиец". Тут сражаются "рыцари" баскетбольного "Борисфена".

Но на время Игр кольца уедут за кулисы, а паркет укроет татами. Подиум - метр высотой и площадью в 600 квадратов. Временным домом для юных спортсменов станет гостиница "Могилев", там же будет организовано трехразовое питание.


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Спортсменам главное, чтобы было где питаться, проживать. Благоприятные условия для этого и создаем. Мы ждем подтверждения по брендированию на подъездах, на путепроводах, чтобы разместить рекламу, чтобы жители города знали, какие мероприятия пройдут в августе. Фан-зона будет оборудована на все время проведения - 4 по 14 августа - возле стадиона "Спартак" в сквере.
Сергей Новиков, начальник управления спорта и туризма Могилевского облисполкома

Не отстают ли в подготовке Борисов и Витебск? Ведущие проекта "PRO игры" уже провели ревизию. Где вдохновиться в промышленном Борисове и как видоизменится Летний амфитеатр Витебска для тайского бокса? Ответы - в дневниках, их уже можно посмотреть на YouТube-канале Агентства теленовостей.

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