Могилев готов принять II Игры стран СНГ

Спортсменам главное, чтобы было где питаться, проживать. Благоприятные условия для этого и создаем. Мы ждем подтверждения по брендированию на подъездах, на путепроводах, чтобы разместить рекламу, чтобы жители города знали, какие мероприятия пройдут в августе. Фан-зона будет оборудована на все время проведения - 4 по 14 августа - возле стадиона "Спартак" в сквере.

Сергей Новиков, начальник управления спорта и туризма Могилевского облисполкома