Могилев примет соревнования II Игр СНГ по стрельбе из лука

Мы верим в наших спортсменов. Конечно, верим, что они покажут самые высокие результаты, то, на что готовы. Будем надеяться, что погода будет нам только в помощь. Думаю, что в командных соревнованиях у нас будет медаль.

Екатерина Тимофеева, главный тренер сборной Беларуси по стрельбе из лука

