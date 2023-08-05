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Могилев примет соревнования II Игр СНГ по стрельбе из лука
Могилев примет соревнования II Игр СНГ по стрельбе из лука. Областной центр славится своими спортсменами в этом виде спорта. Председатель Белорусской федерации стрельбы из лука Николай Марусов отметил, что состязания станут самыми масштабными за всю историю страны. Участие в них примут 45 спортсменов - 23 мужчины и 22 девушки.
Уверен, что соревнования пройдут на высочайшем уровне. Приятно, что посещает 9 стран. Не только страны СНГ, но и Пакистан к нам приехал. Я уже успел побеседовать с ними. Очень довольны.
Мы верим в наших спортсменов. Конечно, верим, что они покажут самые высокие результаты, то, на что готовы. Будем надеяться, что погода будет нам только в помощь. Думаю, что в командных соревнованиях у нас будет медаль.
Переживаний нет. Очередной старт. Ранг соревнований выше. Дает уверенность, что в своем городе, на своей земле. Еще поддержка от родных, близких, друзей.
Организаторы подтвердили, что для проведения соревнований по стрельбе из лука все готово. Остается только получать удовольствие от спортивной борьбы.
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