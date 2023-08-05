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Могилев примет соревнования II Игр СНГ по стрельбе из лука

Могилев примет соревнования II Игр СНГ по стрельбе из лука. Областной центр славится своими спортсменами в этом виде спорта. Председатель Белорусской федерации стрельбы из лука Николай Марусов отметил, что состязания станут самыми масштабными за всю историю страны. Участие в них примут 45 спортсменов - 23 мужчины и 22 девушки.

Уверен, что соревнования пройдут на высочайшем уровне. Приятно, что посещает 9 стран. Не только страны СНГ, но и Пакистан к нам приехал. Я уже успел побеседовать с ними. Очень довольны.
Николай Марусов, председатель Белорусской федерации стрельбы из лука
Мы верим в наших спортсменов. Конечно, верим, что они покажут самые высокие результаты, то, на что готовы. Будем надеяться, что погода будет нам только в помощь. Думаю, что в командных соревнованиях у нас будет медаль.
Екатерина Тимофеева, главный тренер сборной Беларуси по стрельбе из лука
Переживаний нет. Очередной старт. Ранг соревнований выше. Дает уверенность, что в своем городе, на своей земле. Еще поддержка от родных, близких, друзей.
Станислав Барлюгов, представитель сборной Беларуси на II Играх стран СНГ

Организаторы подтвердили, что для проведения соревнований по стрельбе из лука все готово. Остается только получать удовольствие от спортивной борьбы.

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