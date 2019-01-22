Могилев принимает этап соревнований "Снежный снайпер"

Самых талантливых юных биатлонистов восточного региона сегодня принимает Могилев. Здесь дан старт областному этапу соревнований среди детей и подростков на призы Президентского спортивного клуба "Снежный снайпер". В Печерском лесопарке на спринтерские гонки и эстафеты со стрельбой вышли свыше 200 лучших юных биатлонистов. Это школьники в возрасте от 11 до 14 лет, которые мечтают о спортивной карьере и показывают неплохие результаты.