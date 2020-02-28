Могилев принял региональный этап турнира "Снежный снайпер"

Все, как в настоящем биатлоне. Спортивный комплекс "Олимпиец" в Могилеве принял региональный этап Республиканского турнира на призы Президентского спортивного клуба "Снежный снайпер". Юные спортсмены в возрасте от 11 до 14 лет - а это почти 300 школьников - оспаривали путевку в финал. Лыжные гонки из-за отсутствия снега заменили бегом. Но это не помешало подтвердить фаворитам соревнований свой чемпионский титул. В лидерах команды Хотимского, Горецкого, а также Круглянского районов.Кубки, дипломы и ценные подарки вручены победителям. В том числе в личном зачете.