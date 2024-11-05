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МОК не планирует разрешать спортсменам Беларуси и России выступать под флагами своих государств
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Президент Беларуси поздравил жителей Брестской области с 85-летием со дня ее образования
Лукашенко: Во многом благодаря усилиям ЦИК выборы в Беларуси стали инструментом подлинной демократии
Лукашенко одобрил проект протокола о внесении изменений в Договор о ЕАЭС
Как отреагировал Президент Беларуси на предложение дать профессорам зарплату шахтера
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Месяц гастрономического туризма в Беларуси. Узнали, куда можно отправиться в кулинарное путешествие
Генсек ОДКБ заявил о продвижении наступательной инфраструктуры НАТО к границам Беларуси и России
Председатель ЦИК Беларуси: Наша избирательная система соответствует всем международным стандартам
Белорусов 5 декабря ждет похолодание и снег
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