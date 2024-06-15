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МОК назвал фамилии белорусов, допущенных на Олимпийские игры

Международный олимпийский комитет опубликовал фамилии белорусских атлетов, допущенных на главные игры четырехлетия в Париже в нейтральном статусе. В списке 11 человек: велосипедистка Анна Терех, представители прыжков на батуте Иван Литвинович и Виолетта Бордиловская, тяжелоатлеты Сюзанна Володько и Евгений Тихонцов. Кроме того, допущены борцы Егор Акулич, Владислав Козлов, Абубакар Хаслаханов, Дмитрий Зарубский, Виолетта Ребикова и Кристина Сазыкина.

Разрешение на выступление в Париже также получили 14 российских спортсменов. В официальном сообщении МОК отмечается, что это только первая редакция. Список в дальнейшем намерены обновлять.

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