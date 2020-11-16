МОК: Олимпиада в Токио больше не будет переноситься

Вакцину от СOVID предложат участникам и зрителям летней Олимпиады в Токио. Об этом объявил глава Международного олимпийского комитета в ходе визита в Японию. Томас Бах полон оптимизма и уверен: Игры состоятся в заранее определенные сроки. Старт запланирован на 23 июля следующего года. Переносить их больше не станут. Премьер-министр Японии подтвердил, что страна прилагает максимум усилий к комфортному режиму всем, кто прибудет на Олимпиаду. Так, для спортсменов сделают исключение и позволят принимать участие в соревнованиях даже в период 14-дневного карантина, который обязателен для всех приезжающих в Японию.