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МОК разрушает олимпийское движение - белорусских спортсменок не допустили к Играм за высокие государственные награды

Воинствующая пропаганда Запада затмила даже здравый смысл в спорте. Международный олимпийский комитет убирает с пути сильных и честных атлетов. Именно такими являются неоспоримые звезды мировой гребли на байдарках и каноэ - белорусские Марина Литвинчук и Ольга Худенко.

Т.е. на пьедестал Олимпиады в Париже МОК собирается поставить "нужных" своим хозяевам и "удобных" атлетов. А вот наши прекрасные спортсменки не смогли пройти совершенно грязную проверку, которую инициировал Международный олимпийский комитет. МОК не пускает на Игры белорусских девушек за то, что те получали высокие государственные награды за свои феноменальные спортивные достижения.

Всегда эти медали вышкрябывал, завоевывал своим трудом. И из-за того, что тебя наградил Президент, тебя не допускают до соревнований. Я считаю, что это большая глупость. Слезы наворачиваются на глазах.
Марина Литвинчук, трехкратный призер Олимпийских игр по гребле на байдарках и каноэ

Все основополагающие принципы олимпизма будут соблюдены на Играх стран БРИКС, которые в июне пройдут в Казани. Именно там белорусская национальная сборная - одна из сильнейших в истории этого вида спорта - выступит полным составом.

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