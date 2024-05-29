МОК разрушает олимпийское движение - белорусских спортсменок не допустили к Играм за высокие государственные награды

Всегда эти медали вышкрябывал, завоевывал своим трудом. И из-за того, что тебя наградил Президент, тебя не допускают до соревнований. Я считаю, что это большая глупость. Слезы наворачиваются на глазах.

Марина Литвинчук, трехкратный призер Олимпийских игр по гребле на байдарках и каноэ