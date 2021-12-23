МОК сожалеет об отказе НХЛ от участия в Олимпиаде в Пекине

Международный олимпийский комитет выразил сожаление, что Национальная хоккейная лига не отпустит своих игроков на предстоящую Олимпиаду в Пекин. В комитете заявили, что хоккеисты уже пропустили Игры в Пхенчхане в 2018 году, а теперь упустят еще одну возможность стать олимпийцами. Накануне НХЛ официально отказалась от участия в Олимпиаде-2022, которая пройдет с 4 по 20 февраля в китайской столице.