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МОК сожалеет об отказе НХЛ от участия в Олимпиаде в Пекине

Международный олимпийский комитет выразил сожаление, что Национальная хоккейная лига не отпустит своих игроков на предстоящую Олимпиаду в Пекин. В комитете заявили, что хоккеисты уже пропустили Игры в Пхенчхане в 2018 году, а теперь упустят еще одну возможность стать олимпийцами. Накануне НХЛ официально отказалась от участия в Олимпиаде-2022, которая пройдет с 4 по 20 февраля в китайской столице.

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