МОК утвердил включение пяти видов спорта в программу Олимпийских игр 2028 года

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) утвердил включение флаг-футбола, крикета, лакросса, сквоша, а также бейсбола/софтбола в программу летних Олимпийских игр 2028 года, которые пройдут в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США). Об этом на пресс-конференции сообщил президент МОК Томас Бах, пишет ТАСС.

"Эти пять предложенных видов спорта полностью соответствуют американской спортивной культуре и продемонстрируют миру культовые американские виды спорта. Их включение позволит олимпийскому движению взаимодействовать с новыми сообществами спортсменов и болельщиков в США и во всем мире. В то же время международные виды спорта придут в Соединенные Штаты", - сказал Бах.

В феврале 2022 года МОК включил 28 видов спорта в предварительную программу летних Игр 2028 года в Лос-Анджелесе, среди них водные виды спорта, стрельба из лука, легкая атлетика, бадминтон, баскетбол, велоспорт, конный спорт, фехтование, футбол, гольф, спортивная гимнастика, художественная гимнастика, гандбол, хоккей на траве, дзюдо, гребля, регби-7, парусный спорт, стрельба, скейтбординг, спортивное скалолазание, серфинг, настольный теннис, тхэквондо, теннис, триатлон, волейбол и борьба.

Церемония открытия Олимпийских игр в Лос-Анджелесе пройдет 14 июля 2028 года. Завершатся соревнования 30 июля.