Мохамед Салах станет самым высокооплачиваемым футболистом в чемпионате Англии

Мохамед Салах станет самым высокооплачиваемым футболистом английской Премьер-лиги. Новое предложение придется сделать "Ливерпулю", чтобы уговорить египтянина продлить контракт. Зарплата Салаха может вырасти до 600 тыс. евро в неделю - именно такие требования еще в октябре выдвинул сам Мохамед. Текущий же контракт рассчитан до лета 2023 года.