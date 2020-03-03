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Молодечно в Первой лиге представит объединенная команда

Из двух одна. Молодечно в Первой лиге чемпионата Беларуси по футболу представит объединенная команда из города и поселка Чисть. В прошлом году они заняли третье и четвертое места во Второй лиге.

Репортаж из Чисти смотрите сегодня в проекте "Спорт-кадр" на "Беларусь 5" в 17:30.

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