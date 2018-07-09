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Молодежная сборная Беларуси по баскетболу одержала победу на чемпионате Европы среди девушек в дивизионе Б

Команда Ольги Подобед во втором туре громит Болгарию 90:70. Дабл-дабл на счету Арины Мосько, 24 очка, 13 подборов. Сегодня матч против Турции. В полуфинал выйдут две команды группы из шести.

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