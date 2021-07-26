Молодежная сборная Беларуси по баскетболу стала серебряным призером Кубка вызова

Молодежная сборная Беларуси по баскетболу - серебряный призер Европейского Кубка вызова. Соревнования среди игроков до 20 лет завершились в венгерском Шопроне. За трофей белорусы спорили как раз с хозяевами площадки и в итоге уступили.