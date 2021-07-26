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Молодежная сборная Беларуси по баскетболу стала серебряным призером Кубка вызова

Молодежная сборная Беларуси по баскетболу - серебряный призер Европейского Кубка вызова. Соревнования среди игроков до 20 лет завершились в венгерском Шопроне. За трофей белорусы спорили как раз с хозяевами площадки и в итоге уступили.

Самым результативным в составе белорусской сборной стал Алексей Навойчик - на его счету 20 очков. На групповом этапе, кстати, белорусы также уступили лишь венграм, а у команд Косово и Словакии выиграли.


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