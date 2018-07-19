Молодежная сборная Беларуси по баскетболу уступает Македонии и лишается шансов на выход в элиту

Молодежная сборная Беларуси по баскетболу в 4-м матче группового этапа чемпионата Европы в дивизионе В уступает Македонии 77:84 и лишается шансов на выход в элиту. Белорусы были сильнее в каждой из первых трех четвертей, но в заключительной уступили 10 очков. Наша команда сыграет за места с 9-го по 16-е.