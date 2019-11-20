Молодежная сборная Беларуси по футболу одержала вторую победу в отборе на Евро-2021

21-летние белорусские футболисты обыгрывают Гибралтар в пятом матче квалификации на чемпионат Европы. Команда Сергея Яромко забила два безответных мяча. Отличились Седько и Шкурин. Белорусы поднимаются на третье место группы. До второй строки, дающей право продолжить борьбу за выход на континентальный турнир, один балл. Матч 6-го тура наши парни проведут в марте следующего года в Нидерландах против лидера секстета.