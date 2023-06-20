ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ФутболЕдиноборстваБиатлонВолейболГандболПлаваниеХоккейАвтоспортТеннис

Молодежная сборная Беларуси по футболу продолжает борьбу в квалификации чемпионата Европы 2025 года

Молодежная сборная Беларуси по футболу продолжает борьбу в квалификации чемпионата Европы, который состоится в 2025 году. 20 июня команда Сергея Ясинского проведет третий матч квалификации. В соперниках Андорра, на старте отбора белорусы неожиданно сыграли с командой вничью - 0:0. Чтобы всерьез рассчитывать минимум на второе место в секстете G, важно набрать три балла в выездном противостоянии.

Прямая трансляция в 20:55 на телеканале "Беларусь 5".

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все