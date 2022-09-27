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Молодежная сборная Беларуси по футболу проведет товарищеский матч со сверстниками из Казахстана

Молодежная сборная Беларуси в рамках товарищеского поединка сегодня сыграет со сверстниками из Казахстана. Поединок пройдет на стадионе "Трактор". В прямом эфире встречу покажет "Беларусь 5". Начало в 15:50.

Наши соперники находятся в Беларуси на учебно-тренировочном сборе. Команда Сергея Ясинского попытается реабилитироваться за крупное поражение от сборной России в спарринге, который прошел на прошлой неделе. Официальные же матчи молодежку ждут в следующем году.

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