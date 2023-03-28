Молодежная сборная Беларуси по футболу сыграет против Греции в квалификации к ЧЕ-2025

Молодежная сборная Беларуси по футболу начала отбор с ничьей в матче с одним из аутсайдеров - командой Андорры, а сегодня первый выездной матч. В соперниках греки - неудобный оппонент для нас, в шести встречах белорусы побеждали лишь однажды, в 2011 году, и пять раз уступали. Но сейчас команды, конечно, сильно изменились.