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Молодежная сборная Беларуси по футболу сыграет против Греции в квалификации к ЧЕ-2025

Реабилитироваться перед болельщиками после неудачного старта в квалификации к чемпионату Европы-2025 года.

Молодежная сборная Беларуси по футболу начала отбор с ничьей в матче с одним из аутсайдеров - командой Андорры, а сегодня первый выездной матч. В соперниках греки - неудобный оппонент для нас, в шести встречах белорусы побеждали лишь однажды, в 2011 году, и пять раз уступали. Но сейчас команды, конечно, сильно изменились.

Посмотрим, получится ли у молодежки нового созыва под руководством Сергея Ясинского навязать сверстникам из Греции борьбу, Прямая трансляция начнется в 16:50 на телеканале "Беларусь 5".

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