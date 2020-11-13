Молодежная сборная Беларуси по футболу уступает Португалии в квалификационном матче чемпионата Европы - 2021 - 0:3. Напомним, наша команда утратила шансы на выход в финальную стадию форума континента раньше. Сейчас белорусы на 4 строчке группы 7. Лидируют Нидерланды, ниже португальцы, у которых хороший шанс пробиться на Евро даже со второго места.