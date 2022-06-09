3.41 RUB
3.36 USD
3.54 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Молодежная сборная Беларуси по футболу уступила Исландии
Поражением от Исландии 1:3 молодежная сборная Беларуси по футболу завершила отбор на чемпионат Европы 2023 года. В ворота "викингов" единственный мяч провел Кирилл Зинович. В группе D команда Сергея Ясинского с двенадцатью очками расположилась на четвертом месте. На три балла больше у исландцев, это третья строчка. Напрямую же в финальную часть Евро проходит Португалия, Грецию ждут стыковые игры.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Смертельная авария произошла в Минском районе - погиб пешеход
Во время футбольного матча Франция - Израиль подрались болельщики сборных
В Бресте военнослужащий спас жизнь 4-летнему мальчику, выпавшему из окна третьего этажа
288 тыс. рублей заплатит отец за шалость сына и лечение пострадавшей на пожаре в Белыничском районе