Молодежная сборная Беларуси по футболу уступила Исландии

Поражением от Исландии 1:3 молодежная сборная Беларуси по футболу завершила отбор на чемпионат Европы 2023 года. В ворота "викингов" единственный мяч провел Кирилл Зинович. В группе D команда Сергея Ясинского с двенадцатью очками расположилась на четвертом месте. На три балла больше у исландцев, это третья строчка. Напрямую же в финальную часть Евро проходит Португалия, Грецию ждут стыковые игры.