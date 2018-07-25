Молодежная сборная Беларуси по гандболу досрочно выходит в полуфинал чемпионата Европы во втором дивизионе, проходящего в македонском Скопье. Вчера команда Олега Шарейко обыграла Финляндию 39:30. Для белорусов это четвертая победа подряд. Сегодня наши парни завершат групповой этап встречей со сборной Фарерских островов.