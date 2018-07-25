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Молодежная сборная Беларуси по гандболу досрочно выходит в полуфинал чемпионата Европы

Молодежная сборная Беларуси по гандболу досрочно выходит в полуфинал чемпионата Европы во втором дивизионе, проходящего в македонском Скопье. Вчера команда Олега Шарейко обыграла Финляндию 39:30. Для белорусов это четвертая победа подряд. Сегодня наши парни завершат групповой этап встречей со сборной Фарерских островов.

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