Молодежная сборная Беларуси по хоккею добыла вторую победу на домашнем чемпионате мира в первом дивизионе

Молодежная сборная Беларуси по хоккею накануне добыла вторую победу на домашнем чемпионате мира в первом дивизионе. Команда Дмитрия Дудика встретилась со Словенией. Первый период без голов, во второй трети хозяева распечатали балканские ворота. Олег Качаловский отличился. В начале последней 20-минутки Андрей Павленко и Илья Соловьев нокаутируют аутсайдера турнира, Протас сделал счет 4:0. Жаль, сохранить свои ворота на замке не получилось - Бохинц забросил. Итог - 4:1.



На данный момент белорусы на 3месте в таблице



Для выхода в элитный дивизион в воскресенье нужно в основное время обыгрывать Данию и рассчитывать, что чуть ранее Латвия потеряет очки на встрече с Норвегией, а Австрия оступится в битве со Словенией.

