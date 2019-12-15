Молодежная сборная Беларуси по хоккею еще на год останется в первом дивизионе

Молодежная сборная нашей страны по хоккею еще год будет вариться в первом дивизионе. Всю эту неделю на "Чижовка-Арене" 6 команд (Беларусь, Австрия, Латвия, Словения, Дания и Норвегия) оспаривали право подняться в элиту - туда, где играют мировые лидеры. И лишь победа на планетарном форуме в Минске давала повышение в классе.Для нашей сборной сделано все и даже больше, чтобы главная цель была достигнута. Уже 4 года во внутреннем чемпионате страны Экстралиге есть базовый клуб молодежки - U-20. Ребята играют с взрослыми, учатся умному хоккею, набивают шишки. Еще с лета велась работа по отбору игроков к первенству. Хоккеисты были на сборах, ездили на международные турниры, где боем проверялись их качества.







Финальный ростер дополнил лучший североамериканский десант

Это значит, что были собраны действительно сильнейшие. Страна вызвалась принимать чемпионат мира, чтобы нашим парням было легче побеждать дома, при поддержке родных трибун.

И вот после третьего матча главный тренер Дмитрий Дудик заявляет, что шансов нет. Белорусы не выйдут в элиту. К тому моменту наша молодежка победила единожды и дважды проиграла в овертайме. По версии главкома, ребята думали о собственных амбициях, а не о командных задачах. Ведь за хоккеем на минском льду наблюдали более 40 скаутов НХЛ и КХЛ.





Стоит отметить, что математические шансы на элиту сохранялись вплоть до 5 тура чемпионата мира