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Молодежная сборная Беларуси по хоккею еще на год останется в первом дивизионе
Молодежная сборная нашей страны по хоккею еще год будет вариться в первом дивизионе. Всю эту неделю на "Чижовка-Арене" 6 команд (Беларусь, Австрия, Латвия, Словения, Дания и Норвегия) оспаривали право подняться в элиту - туда, где играют мировые лидеры. И лишь победа на планетарном форуме в Минске давала повышение в классе.Для нашей сборной сделано все и даже больше, чтобы главная цель была достигнута. Уже 4 года во внутреннем чемпионате страны Экстралиге есть базовый клуб молодежки - U-20. Ребята играют с взрослыми, учатся умному хоккею, набивают шишки. Еще с лета велась работа по отбору игроков к первенству. Хоккеисты были на сборах, ездили на международные турниры, где боем проверялись их качества.
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Это значит, что были собраны действительно сильнейшие. Страна вызвалась принимать чемпионат мира, чтобы нашим парням было легче побеждать дома, при поддержке родных трибун.
И вот после третьего матча главный тренер Дмитрий Дудик заявляет, что шансов нет. Белорусы не выйдут в элиту. К тому моменту наша молодежка победила единожды и дважды проиграла в овертайме. По версии главкома, ребята думали о собственных амбициях, а не о командных задачах. Ведь за хоккеем на минском льду наблюдали более 40 скаутов НХЛ и КХЛ.
Стоит отметить, что математические шансы на элиту сохранялись вплоть до 5 тура чемпионата мира
Но хозяевами своей судьбы мы уже не были. Таким образом, белорусская команда не выполнила поставленную задачу. Теперь ход за хоккейными экспертами. Где стоит развивать молодежь? Нужно ли специально содержать клуб U-20 в Эстралиге? Ответы на эти вопросы актуальны, ведь совсем скоро - в мае 2021 года - нам принимать взрослый чемпионат мира. И там, конечно, хотелось бы видеть победы белорусской дружины.Пока давайте скажем откровенно - наша молодежка повышения в классе не заслужила. На мой взгляд, командной игры мы так и не увидели. И, пожалуй, именно это главное разочарование для болельщиков, которые на домашнем льду ждали совсем другого настроения и отношения к делу наших хоккеистов. А вышло так, что уже после первых матчей турнира фаворитами мы стали лишь на бумаге.
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