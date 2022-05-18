Молодежная сборная Беларуси по хоккею готовится к Кубку Черного моря

На Кубке Черного моря наши парни покажут агрессивный хоккей. Сейчас молодежная сборная страны продолжает подготовку к товарищескому турниру в Сочи. И пусть ростер U-20 заметно отличается от того состава, который вернул Беларусь в элитный дивизион на чемпионате мира в декабре, система игры та же. Сегодня хоккеисты провели вторую двухсторонку. И в ближайшие дни состоится заключительный отсев.