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Молодежная сборная Беларуси по хоккею готовится к Кубку Черного моря

На Кубке Черного моря наши парни покажут агрессивный хоккей. Сейчас молодежная сборная страны продолжает подготовку к товарищескому турниру в Сочи. И пусть ростер U-20 заметно отличается от того состава, который вернул Беларусь в элитный дивизион на чемпионате мира в декабре, система игры та же. Сегодня хоккеисты провели вторую двухсторонку. И в ближайшие дни состоится заключительный отсев.

Соперниками белорусов на товарищеском турнире станут две российские молодежки - "Красные" и "Белые", а также юниорская сборная наших восточных соседей. Кубок Черного моря пройдет с 25 по 30 мая. В Сочи команда Сергея Стася отправятся 24 числа.

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