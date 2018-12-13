С каждым матчем все уверенней. Молодежная сборная Беларуси по хоккею одержала третью победу на чемпионате мира в первом дивизионе. Турнир проходит в Германии. Команда Дмитрия Кравченко разгромила Австрию 5:0, а сегодня белорусы проведут предпоследний матч против главных преследователей - немцев. Наша сборная опережает соперника на одно очко. В элитный дивизион выйдет только победитель турнира.