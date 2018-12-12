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Молодежная сборная Беларуси по хоккею провела интенсивную тренировку

Молодежная сборная Беларуси по хоккею провела интенсивную тренировку в преддверии матча с Австрией на чемпионате мира в группе "А" в первом дивизионе. После двух игр команда Дмитрия Кравченко возглавляет турнирную таблицу. В активе 6 очков. Ближайшие преследователи - хозяева форума, немцы. У них 5 баллов.

Сегодня белорусы сыграют с командой Австрии. Начало поединка - в 22:00

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