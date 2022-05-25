Молодежная сборная Беларуси по хоккею уступила сверстникам из России в первом матче Кубка Черного моря

На старте Кубка Черного моря по хоккею в Сочи молодежная сборная Беларуси проиграли команде России-2 (U-20). Стартовый период обошелся без заброшенных шайб, а во второй 20-минутке хозяева забрасывали дважды. В финальной трети россияне добавили еще один гол. Белорусы уступили 0:3. Завтра подопечные Сергея Стася встретятся с первой молодежной командой России. Начало встречи в 13:00.