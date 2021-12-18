Молодежная сборная Беларуси победила на чемпионате мира по хоккею в первом дивизионе

Наша молодежная сборная по хоккею провела просто феноменальный чемпионат мира в первом дивизионе. 5 поединков и 5 побед. Таким образом, Беларусь возвращается в элиту мирового хоккея. Теперь мы вновь среди сильнейших. Топ-команда. Кристина Камыш подытожит турнир.

За время участия в молодежных чемпионатах планеты белорусы 3 года провели в группе С (это третий эшелон мирового хоккея). Еще 8 лет в элите, то есть - самой престижной группе. Но больше всего (15 раз) наша U-20 выступала в первом дивизионе. Это промежуточное второе звено в системе координат. В шести случаях из них команда брала путевку в элиту, семь раз была второй и дважды третьей.

Возможно, самое обидное поражение случилось в Минске в декабре 2019-го. Тогда с Протасом, Усовым, Алистровым и Оксентюком в составе под руководством Дмитрия Дудика сборная финишировала на "Чижовка-Арене" лишь третьей. А затем наступила эпоха коронавируса. И Международная федерация хоккея планетарные форумы в первом дивизионе не проводила.

По потенциалу нынешний созыв молодежки, пожалуй, мощнее предыдущего. Благодаря возрастным лимитам, которые существуют в Экстралиге, парни закаляются в матчах, как говорится, с мужиками. Флагман отечественного хоккея в КХЛ - минское "Динамо" - вот уже несколько лет проповедует систему развития молодых игроков. Да и в целом наша школа вырастила талантливых ребят. Они с молотка уходят на драфтах НХЛ и покоряют североамериканские лиги.









А еще в июне в молодежку пришел новый главный тренер Сергей Стась. Он модератор успеха. Вашему внимаю фрагменты интервью со специалистом в разные времена. Они позволят понять философию главкома.

В датском Херсхольме за единственный пропуск в элитную компанию нашим парням пришлось спорить со сборными Дании, Венгрии, Латвии, Казахстана и Норвегии. Хозяева капитулировали со счетом 1:9, венгры - 2:8. Эйфория от таких убедительных побед ребятам была позволительна только до выхода из "Биткоин-Арены".

Главным соперником на форуме называли латвийцев. Наша U-20 выстояла - 2:1.

Затем был повержен Казахстан - 4:2. Но парадокс: для победы на столь скоротечном турнире этих результатов было недостаточно. Закрутка была такова, что повышение в классе определялось в очном поединке с Норвегией. Нашим парням нельзя было уступить в основное время. А в середине матча мы горели 0:2.

Егор Чезганов начал камбэк, Александр Суворов восстановил паритет. А Валентин Демченко забросил в пустые ворота. Беларусь победила 3:2. Мы с третьей попытки вернулись в элиту мирового хоккея.